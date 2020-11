Alfamannetje Mike (53) wist vrouwtjesapen én bezoekers moeiteloos om zijn vingers te winden

Kamperen in de sneeuw? Waarom Sjors en Pim er wél aan moeten denken

2 november Kampeerterrein De Zeven Linden in Lage Vuursche maakt, na een eerste seizoen proefdraaien, dit jaar serieus werk van het winterkamperen. Een compleet andere ervaring dan kamperen in de zomer, vindt ook eigenaar Pim van Gestel: ,,Je hoort een uil roepen, ziet wild lopen en spot zo nu en dan een das of vos. De beleving in de winter is echt totaal anders.”