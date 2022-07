Alle sterren gingen naar de studio van muzikale alleskunner Frans (1938-2022)

Juul (83) stond aan de wieg van veelbespro­ken kinderop­vang Ska: ‘Vroeger was echt niet alles beter’

Het is al 35 jaar geleden dat Juul de Graaf (83) nog met haar poten in de klei stond, maar toch spelt ze elke letter die in de krant staat over Ska Kinderopvang. Zelf was ze een pionier in de kinderopvang in de jaren 70: ,,In mijn tijd hadden we helemaal niks.’’

