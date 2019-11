Alleen nog maar zelfgemaakte producten van zorgcliënten in Bakwinkel De Postkamer: ‘We gaan zelfs saucijzenbroodjes verkopen’

Deze postcodes hebben de meeste kans op een bezoek van inbrekers

11:39 De wintertijd is het hoogseizoen voor inbrekers. Als de dagen vanaf september donker en korter worden, stijgt de inbraakkans tot december met gemiddeld 72 procent. In Utrecht neemt het inbraakrisico de komende weken harder toe dan het gemiddelde van alle provincies: met 77 procent. Het inbraakrisico is in het najaar het hoogst in Hoogland, Baarn en Eemnes het hoogst van de regio Eemland, blijkt uit cijfers van de InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis.