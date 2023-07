Alles is al geprobeerd om ganzen te verjagen, maar dit blijkt nu dé oplossing te zijn

Hoge nood in Amersfoort? Dan had je voorheen dikke pech, maar er komen openbare toiletten bij

Loop je in het centrum van Amersfoort en moet je opeens naar de wc? Dan kun je doorgaans lang zoeken naar een geschikte plek om de darmen of blaas te legen. Op dit moment heeft de stad namelijk slechts één openbaar toilet dat altijd toegankelijk is. Maar daar moet spoedig verandering in komen.