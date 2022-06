Alliantie krijgt snoeiharde tik op de vingers rond ‘horrorflats’ in Vreeland: Amersfoort pakt regie over

Aantal Oekraïners in Amersfoort verdriedub­beld vergeleken met maand geleden

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat ingeschreven staat in de gemeente Amersfoort is verdriedubbeld vergeleken met een maand geleden, blijkt uit recente data van het CBS. In totaal staan er nu 616 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in de gemeente, of 38,8 per tienduizend inwoners. Eind april stonden er 181 ingeschreven.

31 mei