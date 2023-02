Als 10-jarige keek de Molukse Mozes in Nederland zijn ogen uit: 'Er móést hier brand zijn geweest, dachten wij’

de kwestie Dit zeggen onze lezers over huizenbouw tegenover het Meander: ‘Recht op wonen gaat voor recht op natuur!’

Alles is gereed om tegenover het Meanderziekenhuis in Amersfoort vierhonderd nieuwe woningen te bouwen. En tóch komen ze er niet. De gemeente wil er niet aan, omdat de natuur daar behouden moet blijven. De stad staat al jaren in de landelijke top 10 van steden met de hoogste woningnood. Onze lezers zijn verdeeld over deze kwestie: ‘Je kunt niet voldoende bouwen en alle natuur volledig ongemoeid laten. Er zullen concessies gedaan moeten worden.’

28 januari