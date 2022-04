Als eerste in Nederland heeft Maud (2) deze rolstoel: ‘Er ging een wereld voor haar open’

Rolstoel­bus voor ernstig zieke Maud (1) in zicht, nu Nijkerk óók over de brug komt: ‘We zijn heel dankbaar’

Liesbeth en Marcel Kas uit Nijkerkerveen zijn dolblij met de 37.000 euro die de afgelopen weken is opgehaald met de crowdfundingsactie voor een rolstoelbus voor hun ernstige zieke dochtertje Maud (1). Inmiddels wil ook de gemeente Nijkerk een bijdrage leveren. Daarmee is de komst van de rolstoelbus bijna beklonken. ,,We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor hun hulp.”

