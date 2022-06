Als Linda een bejaarde vrouw in het water ziet vallen, duikt ze er gelijk in: ‘Ben wel m’n telefoon en bril kwijt’

Autobrand aan de Enk in Amersfoort: wéér eentje in een langer wordende rij

Het houdt maar niet op: in de reeks autobranden van de laatste tijd in Amersfoort en omgeving is er zondagavond weer eentje bij gekomen. Aan de Enk in het Soesterkwartier vloog een auto in brand.

19 juni