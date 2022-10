Als winkels en eettenten het niet redden in koopgoot Amicitia, blijft er maar één optie over: woningen

Felle tegenstand uit alle hoeken, maar er mag tóch gebouwd worden in het Pastorie­bos in Voorthui­zen

De buurt was tegen, zelfs de gemeentelijke monumentencommissie adviseerde negatief en ook erfgoedverenigingen moesten er niks van hebben. Maar het mag toch van de Raad van State: 25 appartementen bouwen in het Pastoriebos in Voorthuizen.

