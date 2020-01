Amber (26) uit Soest tapt het beste biertje van Nederland

interviewHet best getapte bier van ons land drink je bij Amber Ott (26) uit Soest. Ze is de eerste vrouw die de titel Beste biertapper van Nederland krijgt.

Hoe voelt het om als eerste vrouw de beste biertapper te zijn?

,,Het werd tijd! Er zijn veel vrouwen die fantastisch kunnen tappen, net zoals mannen. Ik doe niet mee om te verliezen, dus ik ben blij met de overwinning. Dat ik de eerste vrouw ben, maakt het extra bijzonder.”

Waarom nu pas?

,,Goede vraag. Ik denk dat het nog aan het groeien is. De afgelopen jaren doen er steeds meer vrouwen mee. Van de 48 finalisten was een derde vrouw en in de beslissende eindronde waren vijf van de tien vrouw. Ik hoop dat er na mij nog velen zullen volgen.”

Was het een moeilijke strijd?

,,Een biertje tappen is een makkie, denken mensen vaak. Maar dat is het zeker niet. Voor de finale waren er dertig voorrondes waar 1600 tappers aan mee deden. De jury beoordeelt streng op het spoelen van glazen, het afschuimen van de tap en de bolling van de kraag boven het glas, maar ook gastvrijheid is belangrijk. Dit was het eerste jaar dat we alcoholvrij bier uit een flesje in een glas moeten schenken. Dat moet met een heel andere techniek dan met gewoon bier.”

Hoe tap je het beste biertje?

,,Oefening baart kunst. Ik sta al sinds mijn 17de achter de bar. In restaurant Zuyver (waarvan Amber de eigenaar is, red.) heb ik eindeloos biertjes getapt. Belangrijk is het om het glas snel af te schuimen en het bier daarna even te laten rusten. Een goede schuimkraag is ongeveer twee vingers breed.”

Wat ga je doen met deze titel?

,,Volgend jaar mag ik in de jury zitten. Dan zit ik eens aan de andere kant! Ik denk dat een vriendelijkere, vrouwelijke aanpak goed is voor de sfeer. Die mannen jureren zo streng en serieus, daar krijg je als deelnemer de zenuwen van.”

Hoe belangrijk is zo’n NK voor de vrouwelijke biertapper?