Ambulancechauffeur gewond nadat hij klem raakt tussen slagboom en wagen

Theater over grensover­schrij­dend gedrag op school in Nijkerk: leerlingen krijgen spiegel voorgehou­den

4 september Hoe gaan leerlingen onderling met elkaar om en hoe ga je om met de leerkracht. Doe je mee als iemand gepest wordt, of lach je het weg? Er zijn verschillende manieren om te reageren op gedrag van anderen. De Nijkerkse Theatergroep Expressief brengt middels Eduscenes probleemgedrag in beeld, om hier vervolgens met leerlingen over in gesprek te gaan.