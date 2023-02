Amerikaanse droom komt uit: honkballer Stijn (18) tekent bij topclub Boston Red Sox

‘Een paar tips’, dacht Lin­kedIn-ex­pert Corinne, maar het werden er 421: ‘Een beetje uit de hand gelopen, ja’

Vóór 2008 had Corinne Keijzer (51) weinig kaas gegeten van het zakelijke netwerkplatform LinkedIn, maar zodra de financiële crisis uitbrak, kwam daar in rap tempo verandering in. Inmiddels heeft de LinkedIn-expert vier boeken over het medium op haar naam staan. ,,Al wordt het misschien ook eens tijd voor een roman.”

3 februari