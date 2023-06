Amersfoort doet meer dan duizend keer aangifte van fietsendiefstal

Voorstel­ling neemt kijkers mee langs koloniale geschiede­nis van Amersfoort

De eerste voorstelling van Free to be Free is donderdagavond opgevoerd in de straten van Amersfoort. Het gaat om een voorstelling in het kader van Keti Koti, die bezoekers meeneemt langs verschillende locaties die te maken hebben met het koloniale verleden van Amersfoort.