Amersfoort doet proef: geld verdienen met afvallen

Winnaars Gouden Pollepel geven hard werken nieuwe betekenis

23 september Zoet & Zilt eigenaren Rob en Monica Beckers draaien in hun restaurant in Maartensdijk nergens hun hand voor om. En als we nergens schrijven, bedoelen we dat ook. De restauranthouders die vanochtend op horecabeurs Gastvrij Rotterdam de Gouden Pollepel in ontvangst namen, schrobben zelfs de toiletten.