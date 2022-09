Amersfoort komt met nieuwe regels voor Rusthof na omstreden seances: ‘Rust staat voorop’

Aan de muur, achter het raam, in de bel: waarom deze wijk vol hangt met beveili­gings­ca­me­ra's

Rij een willekeurige straat in Vathorst in en om de paar huizen tref je een videodeurbel aan. Niet verwonderlijk, de wijk vormt een geliefd doelwit van inbrekers en overvallers. Amersfoort zit sowieso ruim in de beveiligingscamera’s; bedrijven en particulieren hebben er samen meer dan 5200.

