Amersfoort krijgt groot Nieuwjaarsfeest op Lieve Vrouwekerkhof (maar wel zonder vuurwerk)

Bolsius heeft hulp nodig: wie wordt de allereer­ste kinderbur­ge­mees­ter van Amersfoort?

Amersfoort is op zoek naar een kinderburgemeester. Alle kinderen in Amersfoort die nu in groep 7 zitten kunnen solliciteren op de functie. De kinderburgemeester vertegenwoordigt de kinderen van alle basisscholen en geeft hen een stem.

20 november