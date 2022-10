Amersfoort krijgt nieuwe buurt met 290 huizen, maar wel náást een afvalberg...

Wordt Vathorst straks geteisterd door overlastge­vers? Onrust onder bewoners over ‘aso-woningen’

Mensen die overlast veroorzaken en voor wie écht geen andere oplossing is, kunnen in de toekomst onderdak krijgen in speciaal gebouwde woningen in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst. Althans, als het aan de gemeente ligt. Veel omwonenden zijn fel tegen de ‘aso-woningen’ en eisen opheldering.

29 september