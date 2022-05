Amersfoort krijgt nieuwe en heel grote prullenbakken (en ze vertellen je ook nog eens een verhaal)

Op de bakken, die vanaf volgende week worden geplaatst in de Arnhemse-, Utrechtse- en Langestraat, is een grote omgekeerde ‘Y’ uitgestanst in het ijzer. ,,Deze vorm verwijst naar de oude handelsroute waar deze drie straten onderdeel van zijn geweest”, aldus wethouder Kees Kraanen (VVD, Stedelijk beheer) in een uitlegbrief aan de gemeenteraad. De winkelstraten liggen vanaf de Stadsring gezien in zo’n omgekeerde Y-vorm in elkaars verlengde.

In de nieuwe bakken is ruimte voor 200 liter afval. Ruim twee keer zoveel als in de 70 literbakken die nu op de drukste straten in het historische hart staan. De oude bakken gaan niet bij het grofvuil: ze worden opgeknapt en daarna op de Kamp en in het plantsoen rond de binnenstad geplaatst. ,,Zo is er minder verspilling en behouden en versterken we de eenduidige uitstraling van het straatmeubilair”, stelt Kraanen tot slot.