Amersfoort onderzoekt slavernijverleden: ‘Een pijnlijk onderdeel van onze geschiedenis’

UPDATE Badkamer­spe­ci­a­list geschokt door klant die verhaal komt halen en medewerker neersteekt

Badkamerpecialist Sanisale is diep geschokt door een steekincident dat woensdagmiddag in haar vestiging aan de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort plaatsvond. Een klant van de badkamerzaak verwondde een verkoper met een mes dat de klant had meegenomen naar de winkel. De dader raakte ook gewond toen ander winkelpersoneel de belager overmeesterde.