Amersfoort schenkt 160.000 euro aan slachtoffers van aardbeving: ‘Grote emoties bij enorm menselijk leed’

De gemeente Amersfoort doneert 160.000 euro, een euro per inwoner, om hulp te bieden aan slachtoffers van de afschuwelijke aardbeving in Turkije en Syrië. Het bedrag wordt gestort op Giro555, zodat hulporganisaties ermee aan de slag kunnen gaan in het rampgebied.

De aardbeving in het grensgebied tussen Turkije en Syrië eiste tot nu toe 16.000 levens. Er zijn duizenden gewonden en er is enorm veel schade vanwege de aardbeving. ,,De ramp in Turkije en Syrië is uitzonderlijk groot. Ook in Amersfoort roept dit enorme menselijk leed grote emoties op. Inwoners leven mee. Voor een aantal Amersfoorters betreffen de slachtoffers ook directe familie of vrienden”, zegt burgemeester Lucas Bolsius.

,,Inwoners zetten deze dagen zelf hulpacties op touw om een helpende hand te bieden en doneren en helpen gul en hartstochtelijk. De gemeente is met verschillende acties in contact en faciliteert waar mogelijk”, vertelt de Amersfoortse burgervader. Eerder deze week betoonde hij al zijn medeleven met de Turkse en Syrische gemeenschap in Amersfoort. Ook hingen de vlaggen bij het stadhuis halfstok.

Spullen naar Turkije

De afgelopen dagen heeft Denk-fractieleider Tahsin Bulbul achter de schermen gelobbyd voor de 160.000 euro aan steun vanuit Amersfoort voor de slachtoffers van de aardbeving. Ook veel andere Nederlandse gemeenten doneren 1 euro per inwoner aan Giro555.

In Amersfoort is door bewoners een grote actie op touw gezet om de slachtoffers in de getroffen gebieden te helpen. Bij de Güney Market in de Amersfoortse wijk Liendert zijn de afgelopen dagen veel hulpgoederen verzameld. De eerste spullen zijn al naar Zwolle gebracht, vanwaar ze naar Turkije worden vervoerd.

