Amersfoort steekt tientallen miljoenen euro’s in nieuwe sportfaciliteiten: dít gaat er gebeuren

update Tankstati­on in Hoogland vlak voor pakjes­avond overvallen: ‘Zelfs met de fiets was hij niet in te halen’

Op tankstation Peut aan de Zevenhuizerstraat in Hoogland is maandagmiddag een overval gepleegd. De politie zocht lang in de omgeving, maar heeft tot op heden de dader niet kunnen aanhouden.

5 december