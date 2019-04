Amersfoort trekt 2 miljoen uit voor maatregelen klimaatverandering

Door het uitvoeren van de plannen, die gisteren door verantwoordelijk wethouder Kees Kraanen (VVD) openbaar zijn gemaakt, moet de stad uiterlijk in 2050 bestand zijn tegen stijgende temperaturen en zwaardere regenval. ,,Wij staan wereldwijd, en dus ook in Amersfoort, voor flinke uitdagingen”, aldus Kraanen. ,,Nu al is klimaatverandering zichtbaar: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid.”

Die risico’s kunnen volgens de wethouder worden ingeperkt door zoveel mogelijk steen uit de grond te halen, en groen er voor in de plaats te planten. ,,Dat levert veel op: een betere ‘sponswerking’ voor het opvangen van hevige regenbuien, meer verkoeling tijdens hitte en een betere leefomgeving voor plant, dier en mens.” Dat groen moet komen langs wegen, in winkelcentra (met Schothorst voorop), maar ook op schoolpleinen.

Onvoldoende

Voor deze en andere maatregelen legt Amersfoort voor vier jaar 2 miljoen euro opzij, dus een half miljoen per jaar. Dat bedrag is eigenlijk onvoldoende, stelt de VVD-wethouder in een begeleidende brief aan de gemeenteraad. Wil Amersfoort alles uit de kast trekken, bijvoorbeeld extra evaluaties of financiële stimulansen voor bedrijven of inwoners, dan is waarschijnlijk nog eens 400.000 euro per jaar extra nodig.

Kraanen en zijn ambtenaren beraden zich nog op de vraag of ze dat geld ook daadwerkelijk aan de gemeenteraad gaan vragen.

Verder wordt ook duidelijk dat Amersfoort hard de hulp van inwoners nodig heeft, om klimaatbestendig te worden. ,,Als we alleen maatregelen nemen in de openbare ruimte, dan missen we veel plekken waar we ook kunnen vergroenen”, aldus de bestuurder. De gemeente gaat daarom ‘inwoners inspireren hun tuinen te ontstenen’ (hoe precies, wordt niet vermeld) en beginnen aan een proef met het inzetten van regenwatercoaches, die advies geven hoe het regenwater in de tuin kan infiltreren: een middel tegen verdrogen van grond.

Volgens Kraanen is het tot slot niet zo dat Amersfoort nu pas wakker wordt en iets gaat doen aan klimaatverandering. Zo zijn eerder de Boldershof en de Zonnehof al omgevormd van parkeerpleinen naar parken met maatregelen voor de opvang van piekbuien. Diezelfde werkwijze wordt toegepast bij de aanpak van de Kamerlingh Onnesbuurt (in het Bergkwartier) en de Bisschopsweg.