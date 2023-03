Amersfoort trekt flink de portemonnee om onrust in binnenstad tegen te gaan

De laatste maanden worden weekenden ontsierd door flink wat ongeregeldheden . Sinds Koningsdag zijn daarom meerdere partijen nadrukkelijk in gesprek over de incidenten. Een van de uitkomsten is een SUS-team, dat sinds een kleine maand actief is. Deze ploeg bestaat uit particuliere beveiligers, die op vrijdag en zaterdag in het horecagebied surveilleren . Kosten? 50.000 euro, tot en met juni.

Na wildplassers- en poepers, nu geweldsexplosie in de binnenstad: ‘Dit hebben we in jaren niet meegemaakt’

Fietsstewards en schoonmaakploeg in Amersfoort

Dixies alweer weggehaald

Als de maatrege­len bij evaluatie effectief zijn, zullen we de komende tijd afwegen of we ze willen doorzetten en of we er dekking voor kunnen vinden

Alle hierboven maatregelen zijn genomen tot en met 9 juni en zullen de gemeente ver boven de 100.000 euro kosten. ,,De aanpak op de overlast tijdens de horecanachten in de binnenstad is nu incidenteel gefinancierd”, schrijft Bolsius in een brief. ,,Als de maatregelen bij evaluatie effectief zijn, zullen we de komende tijd afwegen of we ze willen doorzetten en of we er dekking voor kunnen vinden.”