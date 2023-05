Amersfoort vanaf het water én vanuit de hoogte zien: het kan met de nieuwe Torenvaart

Bejaarden opgelicht en beroofd, maar na vijf keer heeft politie beet: man (45) uit Zutphen opgepakt

Hoogbejaarde bewoners en zeventigers werden op brutale wijze beroofd, maar na een vijfde incident in een paar dagen tijd had de politie beet. Een 45-jarige verdachte uit Zutphen is opgepakt voor een serie opvallende incidenten in Amersfoort.