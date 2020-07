Amersfoort verslaat de jeukrups: ‘We gaan een overlastvrije zomer tegemoet’

Niet naar de Costa Brava, dan maar naar Nijkerk aan Zee: zo vier je vakantie in eigen regio

9 juli Geen Peroni op het San Marcoplein in Venetië, maar Heineken op de Hof in Amersfoort. Cultuur snuiven doen we dit jaar gewoon in het Mondriaanmuseum in plaats van in het Louvre. En de Costa Brava? Die hebben we met ons eigen Nijkerk aan Zee helemaal niet nodig. Door het coronavirus vieren veel mensen dit jaar vakantie in eigen land, maar dat is helemaal geen straf in onze regio.