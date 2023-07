Amersfoort zet belangrijke stap naar referendum over nieuwe parkeerplannen: ‘Een historisch besluit’

Analyse Wil je een huis óf een auto? Zonder maatrege­len tegen autover­keer slibt snel groeiend Amersfoort dicht

Wil je liever een auto of een huis? Dat klinkt als een gekke vraag. Maar de felle discussie in de stad over maatregelen om het groeiende autoverkeer tegen te gaan, is voor een deel gekoppeld aan de bouw van duizenden nieuwe woningen. Hoe zit dat? Het AD legt het uit, want de Amersfoortse politiek buigt zich dinsdag opnieuw over de nieuwe parkeerplannen.