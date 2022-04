Amersfoorter (17) veroordeeld voor per ongeluk doodschieten van neefje (15), tante gaat vrijuit

Hoe een dodelijk schietinci­dent in Amersfoort voor veel verwarring zorgde

Had de dood van de neergeschoten 15-jarige voorkomen kunnen worden? Op die vraag volgt deze week mogelijk een antwoord. De tiener kreeg in een Amersfoortse woning per ongeluk een kogel door zijn lichaam, die vermoedelijk werd afgevuurd door zijn neef (16).

29 maart