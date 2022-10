Amersfoorter (20) veroordeeld voor gooien van flessen naar ME tijdens boerenprotest

Rock ’n roll in een verzor­gings­huis? Het gaat gebeuren, deze zondag in Leusden

Een rock-’n-roll-band in een verzorgingshuis, het is geen alledaags verschijnsel. Maar in Leusden gaat het morgen (zondag) wel gebeuren, als de lokale rock-trots Brand New Cadillac een optreden verzorgt in Woonzorgcentrum ’t Hamersveld.

15:00