Amersfoorter (51) springt zonder na te denken in Lamborghini van Enzo Knol: ‘Ik stap niet meer uit’

Bij station Amersfoort Centraal zat Nederlands grootste vlogger Enzo Knol een video op te nemen, toen Eswin langsliep. Hij was op weg naar zijn bestelbus om richting zijn woning in de Amersfoortse wijk Zielhorst te gaan. ,,Maar ik herkende hem en mijn dochter bekijkt zijn video’s. Ik dacht: dit is mijn kans’.”

Bijna 300.000 views

Brutaal gedrag

,,Het enige was wel: ik kon niet op zijn naam komen, best ongemakkelijk. Toen ik de video naar mijn dochter stuurde, lag ze helemaal in een deuk. Dit is toch mooi? Ja, de video is veel bekeken en ik word er op straat op aangesproken. Dat had ik niet verwacht, maar humor is het wel.”