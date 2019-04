Amersfoorter Gerard van Vulpen (46) eindelijk vrij uit de ‘hel van Thaise politiecel’

,,Ben ik nu écht vrij?,’’ zegt hij even later. Zijn moeder Greet, die haar emoties nauwelijks de baas is, en zijn zuster Barbara die in de hal een spandoek omhoog houden met de tekst ‘Welkom lieve Geert’, vallen hem in de armen.



Na op oudejaarsavond zeven keer met een mes te zijn gestoken in een barretje op vakantie-eiland Koh Samui, draaide Van Vulpen half januari de politiecel in op verdenking van drugsgebruik. ,,De hel op aarde’’, vertelt hij gisteren op Schiphol, nog in zijn versleten zwarte vakantiegoed. Meestal zaten er zo’n zestig gevangenen in een cel van vijf bij zes meter opgehokt. Slapen kon Geert nauwelijks ‘omdat je ’s nachts risico liep te worden beroofd of neergestoken’.