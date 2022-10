Amersfoorter staat oog in oog met vos en dat midden in een drukke wijk: ‘Mensenschuw was hij niet’

Heeft Fikkie diarree of een eetpro­bleem? Kans is groot dat hij nog wel een dagje langer moet wachten op zorg

Heeft je hond of kat een kleine infectie of last van diarree, sta dan niet te kijken als de dierenarts vraagt nog even te wachten met langskomen. Dierenartspraktijken hebben het zó druk, dat dieren soms achteraan in de rij moeten aansluiten. Ook het doorverwijzen voor spoed gaat soms moeizaam. Reden: een groot tekort aan dierenartsen en assistenten.

