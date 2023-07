Amersfoorter wint jackpot: prijs van 6,1 miljoen euro bij de Lotto

Voor het eerst een Pride Walk in Leusden: ‘Zó belangrijk voor acceptatie van lhbtiq+-gemeen­schap’

Vlaggen, petjes en fluitjes; Leusden kleurde woensdag in de kleuren van de regenboogvlag. Voor de eerste keer konden belangstellenden in het dorp meelopen in een Pride Walk. Een mijlpaal voor Leusdense lhbtiq+’ers. „Een bijzondere aangelegenheid in zo’n kleine gemeenschap als Leusden.”