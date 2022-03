Amersfoorters bang nadat boom op woongebouw valt: nu gaan 14 reusachtige populieren tegen de vlakte

Terugkeer populaire podium in vijver Emiclaer wordt centenkwes­tie: ‘Moet wel geld zijn voor optredens’

Inwoners van Amersfoort-Noord en culture instellingen in de stad zijn dolenthousiast over de terugkeer van het geliefde podium in de grote vijver bij winkelcentrum Emiclaer. Maar of die er ook daadwerkelijk komt? Dat hangt niet alleen af van de ton die nodig is voor de bouw van het podium, maar óók of er genoeg budget komt voor voorstellingen.

27 maart