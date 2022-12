Amersfoorters blussen containerbrand met hoge vlammen pal naast huis

Onderne­mers Helle­straat ontredderd na leiding­breuk: ‘Niet alleen water, maar ook stront stroomde binnen’

Ondernemers in de Hellestraat zijn er doodziek van. Een gesprongen waterleiding richtte dinsdagmiddag veel schade aan in hun winkels. Zo kon modezaak Van Uffelen pas woensdagmiddag weer de deuren openen. ‘Dit zijn juist topweken voor ons, hierdoor lopen we omzet mis.’

