Amersfoorters genieten van Berget Lewis en andere artiesten tijdens Koningsnacht

De Volmolen Amersfoort sleept Pieter van Vollenho­ven­prijs in de wacht

Katoendrukkerij in De Volmolen in Amersfoort heeft vrijdag de Pieter van Vollenhovenprijs in de wacht gesleept. De prijs drukt waardering uit voor het geven van een nieuw leven aan een monument. De Volmolen krijgt 2500 euro.

22 april