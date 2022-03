Amersfoorters, opgelet: op deze mensen kun je stemmen - en dit zijn hun belangrijkste standpunten

Woon je in Amersfoort en weet je nog niet op wie je gaat stemmen? Het AD interviewde de afgelopen weken de lijsttrekkers van de 15 partijen op het stembiljet. Hier lees je hun opvallendste standpunten en reacties op onze kritische vragen. ,,Twee of drie auto's voor de deur? Niet meer van deze tijd. De ruimte gebruiken we liever voor huizen en groen dan voor parkeerplaatsen.’’

D66

D66, nu de grootste partij van Amersfoort, heeft 3 speerpunten: tempo maken met de komst van windmolens en zonnevelden, extra geld voor cultuur én de woningbouw versnellen. Hoge woontorens zijn daarbij geen probleem. ,,We wonen in de stad tenslotte’’, aldus D66-lijsttrekker Tyas Bijlholt. De partij wil ook de auto steeds meer uit de stad weren. ,,Twee of drie auto’s voor de deur is niet meer van deze tijd. De schaarse ruimte gebruiken we liever voor woningen en groen dan voor parkeerplaatsen.’’ D66 is ook voorstander van het nieuwe stadhuis dat 108 miljoen euro gaat kosten. Lees hier het hele interview.

VVD

De VVD wil tempo maken met de woningbouw. De liberalen willen onderzoek naar woningbouw rondom station Hoevelaken. De partij wil de regel van 35 procent sociale huur versoepelen. ,,De overige huizen wordt daardoor steeds duurder. Er blijven steeds minder betaalbare koophuizen over’’, vindt lijsttrekker Maarten Flikkema, die juist meer koophuizen van rond de 3 ton wil. De VVD wil doorgaan met de westelijke rondweg omdat dit volgens de partij zorgt voor meer veiligheid en betere doorstroming. De VVD is erop tegen om de auto uit de stad verdrijven door minder parkeerplaatsen aan te leggen. Lees hier het hele interview.

GroenLinks

GroenLinks wil een autoluwe Stadsring en straten met meer groen, spelende kinderen, wandelaars en fietsers. Auto's krijgen daarbij een stuk minder ruimte. Ze mogen maximaal 30 kilometer per uur rijden en worden zoveel mogelijk naar buiten de stad geleid. ,,Van een autostad moet Amersfoort een groene stad worden’’, aldus lijsttrekker Astrid Janssen. ,,Stel je eens voor hoeveel aantrekkelijker Amersfoort daarvan zou worden.’’ GroenLinks is ook voorstander van windmolens, zonnevelden, een warmtenet en hoogbouw binnen de bestaande stad. De natuur moet worden gespaard. Lees hier het hele interview.

CDA

Het CDA wil dat de gemeente Amersfoort beter dienstbaar wordt aan haar inwoners. Dat betekent dat er beter geluisterd moet worden en dat daar vervolgens ook iets mee moet gebeuren. De christendemocraten zaten in de oppositie, maar hebben toch vaak een meerderheid gekregen voor hun voorstellen. ,,Mijn partij is niet van het schreeuwen. Wij verbinden en maken beleid beter’’, zei lijsttrekker Micheline Paffen. Het CDA is tegen windmolens en zonnevelden in Amersfoort, maar is wel voorstander van isoleren en zonnepanelen op daken. Het CDA wil bij sociale huur voorrang geven aan mensen met onmisbare beroepen. Lees hier het hele interview.

ChristenUnie

De ChristenUnie heeft als belangrijkste speerpunt het verbeteren van de jeugdzorg. De focus moet daarbij niet alleen liggen op het kind, maar ook op de rest van het gezin, waar vaak meerdere problemen spelen. Bij bouwen in Bovenduist moet de focus op eengezinswoningen liggen. En windmolens en zonnevelden in Amersfoort? Lijsttrekker Hans Bol is niet dolenthousiast, maar gooit ook niet de deur dicht. ,,Liever op zee of in de Flevopolder. Als dat niet lukt, moeten we kijken of het technisch mogelijk is en of we zorgen kunnen wegnemen. Ik wil niet dat Amersfoorters slapeloze nachten krijgen van een windmolen.’’ Lees hier het hele interview.

Amersfoort2014

Amersfoort2014 wil een opener bestuurscultuur, waarbij de gemeente beter luistert naar haar inwoners en de raad beter wordt geïnformeerd door het stadsbestuur. ,,Wees eerlijk en oprecht. Dek problemen niet toe met wolligheid’’, aldus lijsttrekker Menno Fousert. De partij wil een woonplan voor elke wijk waarin bewoners worden betrokken bij hoeveel en welk type woningen en voorzieningen nodig zijn in hun buurt. Daarmee moet nieuwbouw bijdragen aan het verbeteren van wijken. Amersfoort2014 is tegen een aantal dure projecten zoals het nieuwe stadhuis en de westelijke rondweg. Lees hier het hele interview.

SP

De SP is tegenstander van het nieuwe stadhuis, dat 108 miljoen euro gaat kosten. De socialisten vinden dat Amersfoort te veel geld uitgeeft aan asfalt en stenen en te weinig aan sociale voorzieningen. De SP wil 40 procent sociale huur en beter onderhoud voor sociale huurwoningen. De komende jaren is de partij van plan vaker de straat op te gaan, sámen met bewoners. ,,We willen Amersfoorters vaker mobiliseren: sta op voor je gelijk, je wijk, je loon’’, aldus lijsttrekker Hugo Kruty. ,,Er wordt te vaak over mensen beslist.’’ Lees hier het hele interview.

BPA

De Burger Partij Amersfoort (BPA) is groot voorstander van een lokale ombudsman die Amersfoorters met een geschil met de gemeente onafhankelijk bijstaat. ,,Nu keurt de slager zijn eigen vlees. Ooit hadden we een eigen ombudsman, maar die is weggebonjourd. Doodzonde’’, oordeelde lijsttrekker Hans van Wegen. De BPA is groot tegenstander van dure projecten zoals de westelijke rondweg en het nieuwe stadhuis. Over de westelijke rondweg, die geen 68, maar tenminste 89 miljoen gaat kosten en waarvan de kosten nog steeds blijven oplopen: ,,We moeten stoppen en ons miljoenenverlies pakken.’’ Lees hier het hele interview.

PvdA

De PvdA wil op een aantal terreinen de ‘menselijke maat’ terugbrengen. Nieuwbouw moet bijvoorbeeld beter worden ingepast in bestaande wijken. Bewoners moeten vanaf het eerste moment kunnen meepraten. In de zorg moeten werknemers en cliënten voorop staan. De sociaaldemocraten zaten 4 jaar in de oppositiebankjes, maar stelden zich constructief op. ,,Wij zijn links van het midden, een bestuurspartij’’, zei lijsttrekker Rob Smulders daarover. ,,Een partij voor iedereen, kritisch, maar ook verantwoordelijk.’’ Lees hier het hele interview.

Denk

Denk wil zich de komende jaren inzetten tegen armoede onder kinderen. De partij wil onder meer gratis ontbijt voor kinderen op school. ,,Tijdens een bijeenkomst in Kruiskamp hoorde ik dat er steeds vaker kinderen met een lege maag naar school gaan’’, aldus lijsttrekker Tahsin Bulbul. Volgens Denk heeft de partij mensen een stem gegeven die in het verleden niet of nauwelijks werden gehoord, zoals mensen met een migratie-achtergrond en woonwagenbewoners. De eenmansfractie wist veel anti-discriminatie-onderwerpen te agenderen, maar deed ook veel voorstellen op het gebied van woningbouw en leefbaarheid. Lees hier het hele interview.

Lijst Noëlle Sanders

Lijst Noëlle Sanders is de partij van de gelijknamige politica, die tot 2019 actief was voor D66. De partij wil meer betaalbare woningen bouwen voor jongeren en ouderen. Ze wil dat de gemeente investeert in sociale koopwoningen tot 250.000 euro. Ook moeten er extra woningen komen voor senioren, die nu in een groot huis wonen, maar liever kleiner willen gaan wonen. ,,In de vrijgekomen huizen kunnen dan weer doorstromers gaan wonen.’’ Sanders wil ook betere inspraak voor inwoners. Lees hier het hele interview.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil de klimaatcrisis uitroepen in Amersfoort. De stad moet snel meer duurzame energie gaan opwekken. Daarnaast moet er een fonds van 10 tot 20 miljoen euro komen om de stad te vergroenen. ,,Tegels eruit , bomen erin’’, aldus lijsttrekker Christian van Barneveld. De Partij voor de Dieren wil stoppen met de westelijke rondweg, zodat er geen bomen hoeven te sneuvelen voor de weg. En Dierenpark Amersfoort? Dat moet van de Partij voor de Dieren een andere bestemming krijgen. Lees hier het hele interview.

Zwarte Piet is Zwart

Zwarte Piet is Zwart wil de ‘Nederlandse tradities’ bevorderen. Zo moet volgens de partij zwarte piet terugkeren op het sinterklaasfeest en moeten boeken met zwarte piet terugkeren in de bibliotheek. Verder moeten ‘Nederlandse tradities’ zoals beschuit met muisjes en stamppot eten worden aangemoedigd door de gemeente. Lijsttrekker Gimo Baram voert een strijd tegen de ‘politiek-correcte Woke-ideologie’. ,,Eerst zwarte piet, daarna mag je geen Kerstdagen meer zeggen en vervolgens volgt er nog meer’’, vreest hij. Lees hier het hele interview.

Amersfoort voor Vrijheid

Amersfoort voor Vrijheid heeft het einde van alle coronamaatregelen als speerpunt. Ook wil de partij zoveel mogelijk vrijheid op gebied van ondernemen en onderwijs. ,,Wij voelen ons verwant aan partijen als Forum voor Democratie, Hart voor Vrijheid en Belang van Nederland (de partij van oud-FVD‘er Wybren van Haga)’’, aldus lijsttrekker Tom van Lamoen. De rechts-libertaire partij is voorstander van lage belastingen en zoveel mogelijk vrijheid voor ondernemers en onderwijs. Lees hier het hele interview.

Jezus Leeft

Jezus Leeft zet zich in tegen elektromagnetische straling en 5G-masten omdat dit volgens de partij schadelijk zou zijn voor de gezondheid. De partij is ook tegen de coronamaatregelen en wil Jezus zoveel mogelijk betrekken bij haar beslissingen. ,,Ik denk dat hij veel meer weet en ziet dan wij’’, meent lijsttrekker Alja Hoeksema. De partij wil dat Amersfoort er bij scholen op aandringt een les te geven over seksuele diversiteit. Transseksualiteit omschrijft Hoeksema als een seksuele identiteitsstoornis. Lees hier het hele interview.

