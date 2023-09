Amersfoorts GroenLinks-fractievoorzitter wil de Tweede Kamer in: ‘Kijk enorm uit naar de campagne’

Wie hield drie mensen onder schot op parkeer­plaats in Leusden? Potentiële dader ‘zat gewoon op TikTok’

Op een ijskoude parkeerplaats in Leusden zaten ze. Op hun knieën, onder schot gehouden met een vuurwapen. Maar wie is verantwoordelijk voor de bedreiging? E. (29), was de officier van justitie van mening, want de drie slachtoffers hadden de dader beschreven als iemand met een donkere huidskleur en daarvan was er volgens hen maar één op de parkeerplaats geweest.