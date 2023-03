Amersfoorts mysterie: waar komen al die krokussen op het Zocherplantsoen vandaan

indebuurt.nlTijdens een wandeling over het plantsoen langs de Stadsring is de lente goed te merken. Het hele grasveld staat namelijk in bloei. Duizenden krokussen steken jaarlijks begin maart hun kop op. Maar waar komen die bloemen eigenlijk vandaan?

De krokussen staan al hééul lang op het plantsoen. Dat weten we door de foto’s vanuit Archief Eemland. Neem bijvoorbeeld de foto hieronder: die komt uit 1995. Toen stond het plantsoen voor de Monnikendam ook al helemaal vol met krokussen.

Dit mysterie gaat verder onder de foto >

Volledig scherm Foto: Archief Eemland / Johan Evers

Officiële naam Zocherplantsoen

We doken het archief in, zoals we wel vaker doen, om in de geschiedenis van het plantsoen te duiken. Officieel heeft het Zocherplantsoen vier andere namen. Plantsoen Noord, Oost, West en Zuid. De naam Zocherplantsoen komt van één van de architecten die het park ontwierp. Zijn naam was namelijk Jan David Zocher. Samen met Hendrik van Lunteren ontwierp hij het plantsoen ergens tussen 1829 en 1843.

Nog verder terug

Da’s lang geleden dus. Helaas waren ze toen nog niet zo van de selfies en Instagram, dus moeten we het doen met oude stoffige boeken. Hendrik van Lunteren had, naast architectuur, nog een andere hobby. Hij kweekte namelijk planten en bloemen. Handig als je tuinarchitect bent, want dan weet je precies welke bloemen het goed doen.

Staan die krokussen er al honderden jaren?

Honderd procent zekerheid kunnen we je niet geven. Wat wel opvalt, is dat de andere parken die Hendrik van Lunteren ontwierp óók vol staan met krokussen. Het gaat dan om Kasteel Nijenrode en landgoed Hackfort bijvoorbeeld. Wat wél zeker is, is dat de krokussen er in 1967 al stonden. De ingekleurde foto hieronder is misschien wel de oudste foto van Plantsoen Oost waar de krokussen op staan.

Het mysterie gaat verder onder de foto >

Volledig scherm Foto: Archief Eemland /Kuppens, S.J.A.

Waar komen die krokussen vandaan?

We weten in ieder geval dat de krokussen er al meer dan 55 jaar staan. Mogelijk komen ze van de kwekerij van Hendrik van Lunteren. Bij de redactie is geen bron die dit bevestigd, maar aannemelijk is het wel. Mocht jij meer informatie hebben, dan horen we dat graag! Woon jij al meer dan zestig jaar in Amersfoort en kan jij je de krokussen nog herinneren uit je jeugd? Ook dan horen we dat graag. Stuur een mailtje naar de redactie!

