Amersfoortse (24) wordt gewurgd nadat ze te laat thuiskomt van date; K. (27) vijf jaar de gevangenis in

De 27-jarige K. uit Amersfoort moet vijf jaar de gevangenis in voor het wurgen van zijn vriendin. Dit deed hij nadat het slachtoffer (24) te laat thuiskwam van een date en terwijl hun kindje boven in de woning lag te slapen.

,,Ik heb dit nooit gewild. Nu moet mijn zoon zonder zijn moeder leven”, sprak K. twee weken geleden geëmotioneerd in de rechtbank. Iets waar de officier van justitie niet in meeging. Volgens de bewijslast zocht K. in de dagen voor de fatale avond op 14 juni naar termen als ‘hoeveel jaar celstraf staat er voor moord’.

Dit deed hij, zei K. tijdens een eerdere zitting, uit pure wanhoop. Het slachtoffer wilde - op een nette manier - een einde aan hun relatie maken, terwijl K. ervoor wilde vechten. Op 14 juni komt zij na een date een uur later thuis dan afgesproken. Er ontstaat een woordenwisseling, waarna K. zijn arm om haar keel drukt.

Reanimeren

De 24-jarige verliest haar bewustzijn en wordt door K. op de grond gelegd. Hij belt het noodnummer en aan de telefoon krijgt hij te horen hoe hij de moeder van hun zoontje van dan 2 jaar moet reanimeren. Enkele dagen later overlijdt ze in het ziekenhuis.

De nabestaanden van de overleden vrouw spraken tijdens de inhoudelijke behandeling uit dat ze hopen dat K. hulp krijgt. Om zo, later, een goede vader te zijn voor hun kleinkind. Woorden die ook de officier van justitie niet koud lieten, maar omdat volgens haar moord met voorbedachten rade bewezen kan worden, werd 15 jaar celstraf geëist.

Onvoldoende bewijs voor moord

De rechtbank is het daar niet mee eens, werd woensdagmiddag tijdens de uitspraak duidelijk. Ja, hij is schuldig aan de dood van zijn vriendin, maar er is onvoldoende bewijs voor moord. Wél is K. schuldig aan doodslag en daarom moet hij vijf jaar de gevangenis in en krijgt hij tbs met voorwaarden opgelegd.

De officier van justitie en de verdachte hebben twee weken om eventueel in hoger beroep te gaan.

