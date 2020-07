Amersfoortse Caroline sinds vannacht in illuster rijtje met Amal Clooney en Jennifer Aniston

Via een live-verbinding met Londen hoorde Nijland in de nacht van maandag op dinsdag dat ze tot winnaar werd uitgeroepen vanwege het werk dat ze verricht in Afrika. Met haar eigen bedrijf Helios Infinitas en met de onderneming GET.invest Finance Catalyst spant ze zich in om mensen in de sub-Sahara aangesloten te krijgen op zonne-energie.

Zonnepanelen

In dertien jaar tijd heeft Nijland ervoor gezorgd dat met vereende krachten inmiddels 1 miljoen mensen in Afrika elektriciteit verkrijgen via zonnepanelen. Onder meer door financiering te zoeken en bedrijven zover te krijgen in de projecten te investeren.

De felicitaties nam de Amersfoortse via het videoscherm beduusd in ontvangst. ,,Ik heb even geen woorden meer’’, aldus Nijland, die vanuit huis de uitreiking bijwoonde. In verband met het corona-virus vonden het gala dit jaar niet fysiek plaats.

Nijland is de eerste Nederlands vrouw die zich in het rijtje van Global Women Award-winnaars mag scharen. Grote namen die dit jaar meedongen naar een award in een van de negen categorieën waren onder anderen Jane Fonda, Amal Clooney en Jennifer Aniston.