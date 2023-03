Amersfoortse foodies opgelet: Lepeltje Lepeltje staat weer op de planning

Leroy helpt scootmobie­ler op de grond, maar die richt groot mes naar hem: ‘Voortaan denk ik twee keer na’

Hij vindt het zijn plicht om hulp te bieden aan mensen in nood. Daarom buigt Leroy zich over een man heen die midden in de avond roerloos naast zijn scootmobiel ligt. Enkele seconden later moet de twintiger springen voor zijn leven: de man zwaait een mes zijn richting op.