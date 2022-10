Amersfoortse kunstenaar Thomas Thijssen (38) wint Sterren op het Doek: ‘Had het niet verwacht’

Kijken tot zover het oog reikt? Niet meer op de Eng, en dat vinden ze in Soest heel erg: ‘Hoezó beschermd?’

Waar heb je nog weidse vergezichten in Nederland? Door de nieuwbouwwoede worden ze in ieder geval steeds zeldzamer. Maar hoe is erg is dat? Héél erg, vinden ze in Soest. Het weergaloze uitzicht vanaf de Eng - een 20 meter hoge ‘heuvel’ midden in het dorp - wordt volgens liefhebbers acuut bedreigd door hoogbouw. ,,Elke keer wordt er weer een stukje afgesnoept.”

25 oktober