Amersfoortse Laura werkt aan boot die vaart op waterstof en doet mee aan internationale bootrace

Amers­foor­ters mogen gewoon 50 blijven rijden: proef met 30 km/u te duur

1 december Amersfoort gaat toch geen proef doen met het verlagen van de snelheid naar 30 kilometer per uur. Dat betekent dat er op de Bosweg (in het Leusderkwartier), de Van Randwijcklaan (in Rustenburg) en de ring rond Kattenbroek voorlopig gewoon 50 kilometer per uur gereden mag worden.