Amersfoortse MBO’ers zijn beste in hun vakgebied en halen drie keer goud: ‘Superblij!’

Sportpre­sen­ta­tor Jeroen Stomphorst na winnen Hunted: ‘Meedoen aan Wie is de Mol? lijkt me ook leuk’

Ze zijn niet écht op de hielen gezeten tijdens Hunted VIPS. Toch was het tot het laatst toe spannend voor Jeroen Stomphorst en Sjoerd van Ramshorst. Maar toen de Studio Sport-presentatoren in Baarn in de helikopter stapten, wist het duo: we zijn safe.