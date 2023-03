Amersfoortse moskeeën nodigen je uit voor een gezamenlijke iftar

De Amersfoortse moskeeën nodigen iedereen uit om mee te doen met de gezamenlijke iftar. “Het is traditie om tijdens de ramadan mensen uit te nodigen voor de iftar. Daarom willen wij je uitnodigen voor een gezamenlijke iftar op vrijdag 31 maart”, schrijft het Samenwerkingsverband Amersfoortse Moskeeën (SvAM).

Masal party & Eventcenter

De gezamenlijke Iftar vindt plaats aan de Havenweg 62 op 31 maart. De inloop start om 19.15 uur, het programma om 19.45 uur. Meedoen met de gezamenlijke iftar is helemaal gratis. Mocht je nog iets kunnen missen, kun je dat ter plekke doneren via de moskeeën.

Het SvAM is een samenwerking tussen vijf moskeeën in Amersfoort. Samen organiseren de moskeeën projecten en activiteiten voor de moslimgemeenschap. Zo zetten ze zich bijvoorbeeld ook in voor een Islamitische begraafplaats, betere geestelijke verzorging en de ramadan.

Praktische zaken

Om in te schatten hoeveel eten er nodig is voor de iftar, vraagt de SvAM iedereen om zich aan te melden via een online formulier. In het formulier geef je aan of je dieetwensen hebt en met hoeveel personen je komt. Let op: er is beperkt plek, dus vol is vol.

Volledig scherm Foto: SvAM

Over de ramadan

Ramadan is de naam van de negende maand in de islamitische kalender. In deze maand vasten gezonde moslims van rond de 12 jaar en ouder. Tussen zonsopkomst en zonsondergang onthouden gelovigen zich van eten, drinken en roken. Als het donker is, is het tijd voor de iftar: een feestelijke avondmaaltijd. Het einde van de ramadan wordt dit jaar gevierd op donderdag 20 april. Deze dag heet de Eid-al fitr, ook bekend als het Suikerfeest, omdat er dan altijd wel ergens een tafel vol met zoete lekkernijen staat.

