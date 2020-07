Amersfoortse rapper Jiggy Djé op Eredivisiebal: ‘Hiphoptalent is ongefilterd en recht voor z‘n raap’

VIDEO Eindmusi­cal in een kleine schoolaula? Dat kan beter: leerlingen in Soest staan in een heus openlucht­the­a­ter

10:11 De eindmusicals van twaalf scholen in Soest pakken dit jaar wel heel bijzonder uit. Vanwege de coronamaatregelen krijgen de kinderen van groep 8 zomaar de gelegenheid om hun afscheid op te voeren in een echt openluchttheater. Dat is nog eens iets anders dan het krappe podium in de schoolaula.