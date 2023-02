Amersfoortse schuldhulpverlener groeit uit zijn jasje en verhuist: ‘Het is hier gewoon professioneler’

Al zo'n twintig jaar zat schuldhulpverlener Stadsring51 aan het gelijknamige adres in Amersfoort. Maar daar is sinds maandag verandering in gekomen. Het bedrijf zit nu aan de Van Asch van Wijckstraat. Directeur Dick van Maanen over de verhuizing en de naamswijziging die daar bij kwam kijken.

Stadsring51 zat sinds mensenheugenis aan de gelijknamige straat. Vanwaar de verhuizing?

,,Wij pasten niet meer in het pand waar we zaten. We zijn de afgelopen jaren zo hard gegroeid met alle taken die we erbij hebben gekregen en voorheen zaten we verdeeld over drie vestigingen. Nu zit alles in één pand. Dat is ideaal.”

Met hoeveel zijn jullie nu dan?

,,Toen ik kwam, dat is inmiddels vijf jaar geleden, waren we met 35 man in totaal en nu zitten we bijna op het dubbele.”

Was het voor sommige werknemers niet moeilijk aan het pand te verlaten?

,,Zeker wel. Het is toch twintig jaar. Dus mensen hadden best een emotionele binding met het pand en het is ook een prachtig karakteristiek gebouw, maar de voordelen van een modern kantoorgebouw wegen daar tegen op. Zo is er een helling voor de deur, waardoor mensen in een rolstoel ook makkelijk naar binnen kunnen komen, en zijn de spreekkamers beter geïsoleerd. Het is gewoon professioneler.”

Ook de bedrijfsnaam is veranderd: van Stadsring51 naar Stadsring. Waarom dat?

,,Nou, heel logisch eigenlijk. Omdat wij niet meer op nummer 51 zitten en we willen voorkomen dat straks iemand aan de Stadsring onze post gaat krijgen. Dat leek ons niet zo verstandig.

Maar jullie zitten niet ver weg van de Stadsring.

,,Nee, zo'n vijftig meter verder. Dus mensen zullen ons nog vast eenvoudig vinden.”

Zelfs het logo is nieuw. Wat blijft er eigenlijk wel hetzelfde?

,,De manier waarop we onze klanten begeleiden blijft natuurlijk hetzelfde. Met de inzet en aandacht die ze van ons gewend zijn. Alleen het logo vroeg om een update, omdat we tegenwoordig meerdere werksoorten hebben. We doen ook budgetbeheer en het Geldloket hebben we sinds een aantal jaren. Dit logo kunnen we door andere kleuren toe te passen, gebruiken voor al die werksoorten.”

Volledig scherm Directeur Dick van Maanen. © Dick van Maanen

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.