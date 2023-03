Amersfoortse Tobias maakte al rond de 3000 sieraden: 'een paar die ik niet zal noemen'

indebuurt.nlAl meer dan 40 jaar is Skitzo een begrip in Amersfoort. Eigenaar Tobias Pronk nam de zaak twee jaar geleden over, nadat hij zelf een aantal jaar in de winkel werkte als goudsmid. “Ik heb in mijn leven rond de 3000 sieraden gemaakt.”

Na de middelbare school wist Tobias nog niet zo goed wat hij wilde doen. “Twee vrienden gingen naar de vakschool voor Edelsmeden”, vertelt Tobias. “Ik ging mee naar een open dag van de opleiding. De precisie van het werken met goud en het maken van mooie sieraden trok me aan en de keuze was daardoor al snel gemaakt.”

Een werkbank van opa

De opleiding bleek een succes, Tobias kon geen genoeg krijgen van het werk. “Ik nam het mee naar huis, maar had daar geen werkbank. Mijn opa kwam langs met het idee om die te maken van een oude kerkbank.” Tobias moest het zagen en timmeren zelf doen, met het toekijkende oog van opa. “Ik heb ontzettend veel van hem geleerd. De etalages, de werkbank in de winkel en de kastruimte achter heb ik zelf gemaakt, met dank aan mijn opa. Hij is nu eind 95 en was laatst in de winkel. Hij is trots op wat ik van de zaak gemaakt heb.”

Volledig scherm Foto: indebuurt Amersfoort / Melt Pels

Winkel overnemen

In 2012 begon Tobias aan zijn carrière als goudsmid in het pand van Skitzo. “Vanaf dag één riep de oude eigenaar dat ik ooit de winkel mocht overnemen.” Zo’n negen jaar later staat Skitzo op naam van Tobias. “Het kwam vooral door de bijzondere opdrachten en de sfeer die in de winkel hing, dat ik dat wel zag zitten.”

Volledig scherm Foto: indebuurt Amersfoort / Melt Pels

In het diepe

Tobias kan zijn eerste opdracht nog goed herinneren. “Ik was nog niet binnen of er lag al een opdracht op mijn werkbank. Hanneke had gelijk een lastige opdracht voor me neergelegd: ik moest twee trouwringen met gegraveerde rozen maken.” Dat klinkt simpel, maar probeer eens twee identieke rozen te maken. “Ik werd gelijk in het diepe gegooid, maar daar leer je het meeste van.”

Bijzondere creaties

Om de vraag of Tobias weleens bijzondere opdrachten kreeg, moest hij even lachen. “Een paar opdrachten die ik hier niet hoef te vertellen. Daar kunnen mensen in de winkel om vragen. Maar wat veel voorkomt zijn mensen met erfstukken.” Een oud sieraad van oma, dat wordt omgesmolten tot een nieuwe creatie voor de kleinkinderen bijvoorbeeld. “De verhalen die sieraden met zich meedragen zijn erg mooi. Er kwam een stel langs dat van een stuk aluminium van een neergestort vliegtuig wilde verwerken in iets nieuws. Dat is bijzonder om aan te werken.”

Quote Ik heb al rond de driedui­zend sieraden gemaakt. Tobias Pronk

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Foto: indebuurt Amersfoort / Melt Pels

Trouwringen op maat

Wie op zoek is naar een trouwring, kan bij Tobias terecht voor advies. “Het is handig als je ongeveer weet wat je wil. Smeden kost tijd, dus zorg dat je niet een maand voor je trouwen langskomt. Ik steek er het liefst veel tijd in, omdat je zo’n sieraad de rest van je leven bij je draagt. Daarnaast is het prettig om geen zorgen om de trouwring te hebben tijdens de voorbereidingen van de bruiloft.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Amersfoort. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!