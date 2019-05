Amersfoortse verdachte van moord op moeder kwam vervroegd vrij

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 36-jarige Melvin N. uit Amersfoort van moord op zijn moeder. De vrouw werd op 28 januari ernstig verminkt aangetroffen in haar woning in Bunschoten. Zij overleed twee weken later. Hij was gedwongen opgenomen in een psychiatrische kliniek in Zon & Schild, maar kwam in november vervroegd vrij.