Amersfoortse voetbalclubs uit hun zomerslaap: dit zijn de feiten en cijfers van het populaire AVK

Als de politieke partij van Farmers Defence Force geboren wordt, zal Nijkerk de geboorte­plaats zijn

Nijkerk kan maandag zomaar een klein stukje landelijke politieke geschiedenis herbergen. Dan komen de leden van Farmers Defence Force (FDF) samen in vergadercentrum De Schakel om zich te beraden op stappen voor meer invloed in Den Haag. Een eigen politieke partij is een serieuze optie.